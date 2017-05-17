同德家商多媒體動畫科AR繪本 奪全國藝術群創意組金牌
全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，同德家商繼去年獲得全國第2名，今年再接再勵，在藝術群創意組再創高峰，學生謝梅娟、李孟諦、蔡培妤勇奪全國第1名殊榮，校長林元貴17日除公開表揚，並頒勤勇獎金敘獎。
同德家商校長林元貴指出，多媒體動畫科不管動畫、插漫畫或美工海報設計，皆是學生拿手項目、此次參加全國競賽，就在藝術群創意組奪得第1名佳績肯定，證明學生的「巧思」與「創意」是可無限大、也凸顯師生平日努力學習成果、值得嘉許與表揚。
同德家商今年全國專業群科專題及創意製作競賽，由多媒體動畫科老師賴政宏率學生謝梅娟、李孟諦、蔡培妤參賽，在頒獎時，經評審宣布，同德家商獲藝術群創意組第1名時，師生們都難掩振奮心情，並齊聲雀躍歡呼。
同德董事長謝招宏指出，動畫老師賴政宏近年來帶領學生征戰各大小賽事，已奪獎無數，今年在全國競賽不但辛苦，又勇奪佳績，確是值得鼓勵，希望未來能培育出更多的多媒體人才，爭取更多光榮耀。
多媒體動畫科主任施萌萍指出，這次參賽以AR繪本，利用手機或平板掃描畫面產生互動，作品中以外星人到地球發現新鮮的事物為主軸，結合AR擴增實境繪本，繪本中也有利用親子互動的著色，開啟孩子想像力並增加親子關係；得獎讓師生都感興奮。
(中時)
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