安達祐實自爆童年遭AV母奪愛 初戀情人變繼父

安達祐實近來在節目上自爆被母奪愛往事。(取自日網)

安達祐實近年與母親關係好轉，開始會在部落格公開母女合照。(取自日網)

童星出身的日本女星安達祐實，早年以《無家可歸的小孩》紅遍全亞洲，而她的母親安達有里也是話題性十足，曾以星媽身分下海拍AV，令母女關係一度降至冰點。近日安達祐實難得再次於節目談起媽媽，卻是一個關於初戀情人被媽媽奪愛變成繼父的悲慘故事！

安達祐實因為母親下海拍AV的關係，令母女幾近決裂，直到近年才慢慢修復關係，然而她日前為新片上節目宣傳，更自爆幼稚園時期出入電視台曾暗戀一位幕後工作人員大哥哥，也將對方當作初戀對象，未料等到她小學再度於家中與對方重逢，竟是媽媽親自跟她宣布：「從今天起，他就是你爸爸了。」

安達祐實罕見與外界分享母親再婚心情，坦言雖然當下大受打擊，不過由於太喜歡對方了，後來還是對初戀情人變成自己的繼父感到開心。

(中時電子報)