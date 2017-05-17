安達祐實自爆童年遭AV母奪愛 初戀情人變繼父
童星出身的日本女星安達祐實，早年以《無家可歸的小孩》紅遍全亞洲，而她的母親安達有里也是話題性十足，曾以星媽身分下海拍AV，令母女關係一度降至冰點。近日安達祐實難得再次於節目談起媽媽，卻是一個關於初戀情人被媽媽奪愛變成繼父的悲慘故事！
安達祐實因為母親下海拍AV的關係，令母女幾近決裂，直到近年才慢慢修復關係，然而她日前為新片上節目宣傳，更自爆幼稚園時期出入電視台曾暗戀一位幕後工作人員大哥哥，也將對方當作初戀對象，未料等到她小學再度於家中與對方重逢，竟是媽媽親自跟她宣布：「從今天起，他就是你爸爸了。」
安達祐實罕見與外界分享母親再婚心情，坦言雖然當下大受打擊，不過由於太喜歡對方了，後來還是對初戀情人變成自己的繼父感到開心。
(中時電子報)
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