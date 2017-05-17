中風妻慘受30年家暴 揮刀殺夫判2年8月

59歲曾中風的邱秀梅隱忍丈夫陳文豐30多年的酒後辱罵暴力相向，陳男離家後遭燒燙傷住院，邱婦到院照顧，還將他帶回照料。豈料，陳男竟多番辱罵，邱婦積憤一夕爆發，揮刀砍死丈夫，再自殺未果，自首投案。台中地院審酌其情可憫及自首規定，依殺人罪判處2年8月。

邱婦與子女多年來常遭丈夫陳男酒後辱罵、肢體暴力，105年11月間因大甲區租住處遭火焚毀，陳男離家流浪到大甲區順帆路與中山路口的候車亭棲身，任意大小便引發附近民眾不滿，點火延燒致陳男燒燙傷住院治療。

邱婦曾中風，身體狀況不佳，仍與女兒輪番到院照顧，並將他帶回家照料。豈料，陳男仍不改惡習，邱婦某日幫陳男擦拭身體時，陳男竟辱罵相向，邱婦憤持菜刀的刀背敲他頭部及嘴巴；事後，陳男仍多番言語辱罵，邱婦氣憤難抑持菜刀揮砍陳男嘴部、頭部，並自割手腕、絲巾勒脖，企圖同歸於盡未果。

邱婦行兇後，放任陳男鮮血直流未送醫，直到發現陳男無呼吸，才打電話向警方自首。邱婦指稱，因不堪長期受辱，並顧及丈夫後續醫藥費龐大，為避免拖累子女才萌生殺機。

法官審酌邱婦30多年來隱忍在暴力陰影下，負面情緒一夕爆發而鑄成殺夫，其情可憫，再加上自首減刑及子女請求從輕量處等情況，依殺人罪判處2年8月。全案仍可上訴。

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(中時)