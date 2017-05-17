中風妻慘受30年家暴 揮刀殺夫判2年8月
59歲曾中風的邱秀梅隱忍丈夫陳文豐30多年的酒後辱罵暴力相向，陳男離家後遭燒燙傷住院，邱婦到院照顧，還將他帶回照料。豈料，陳男竟多番辱罵，邱婦積憤一夕爆發，揮刀砍死丈夫，再自殺未果，自首投案。台中地院審酌其情可憫及自首規定，依殺人罪判處2年8月。
邱婦與子女多年來常遭丈夫陳男酒後辱罵、肢體暴力，105年11月間因大甲區租住處遭火焚毀，陳男離家流浪到大甲區順帆路與中山路口的候車亭棲身，任意大小便引發附近民眾不滿，點火延燒致陳男燒燙傷住院治療。
邱婦曾中風，身體狀況不佳，仍與女兒輪番到院照顧，並將他帶回家照料。豈料，陳男仍不改惡習，邱婦某日幫陳男擦拭身體時，陳男竟辱罵相向，邱婦憤持菜刀的刀背敲他頭部及嘴巴；事後，陳男仍多番言語辱罵，邱婦氣憤難抑持菜刀揮砍陳男嘴部、頭部，並自割手腕、絲巾勒脖，企圖同歸於盡未果。
邱婦行兇後，放任陳男鮮血直流未送醫，直到發現陳男無呼吸，才打電話向警方自首。邱婦指稱，因不堪長期受辱，並顧及丈夫後續醫藥費龐大，為避免拖累子女才萌生殺機。
法官審酌邱婦30多年來隱忍在暴力陰影下，負面情緒一夕爆發而鑄成殺夫，其情可憫，再加上自首減刑及子女請求從輕量處等情況，依殺人罪判處2年8月。全案仍可上訴。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。