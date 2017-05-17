屏東將興建可可博物館，擦亮可可故鄉

屏東可可農多元開發商品，甚至做成蛋捲。（林和生攝）

屏東為推廣可可產業，計畫在產地萬巒鄉打造可可博物館。（林和生攝）

屏東發展可可產業有成，目前全縣超過200公頃種植面積，屏東縣政府2年來更培訓170名產業人才，近日傳出客務處有意在產地萬巒鄉打造可可博物館，藉由共同推廣及行銷，塑造屏東成為可可的故鄉。

屏縣府客務處長陳麗萍表示，早前屏東檳榔種植面積一直高居全台首位，考量檳榔使用大量除草劑對土地破壞，加上對人體健康危害的負面印象，政府積極找尋替代作物，可可就此被發現。

試算一棵可可樹年產量約25公斤，1公頃能種400棵，以平均每公斤售價10至20元計算，年產值可達3000萬元，如果加工做成巧克力，價值更是翻好幾倍，根據統計，可可相關產業一年在台灣產值就高達40億元。

看上這龐大商機，陳麗萍指出，日前已與萬巒一處廢棄教堂談妥合作，可望將閒置空間打造成為可可博物館，從育種、種植，到後端產品的設計、包裝，都將在此呈現及展示，共期盼藉由共同行銷，將屏東可可往中北部推廣，擦亮可可故鄉名號。

可可農賴錫賢說，可可屬於熱帶植物，適合在高溫多濕環境下生長，屏東夏季日曬強烈，午後多有雷陣雨，剛好符合可可特性，種出來豆子散發濃濃堅果味，香氣相當特殊，對品質非常有信心。

(中時)