巧聖仙師文化祭28日登場 逾1公噸重墨斗踩街繞境

橡木製作而成的放大版墨斗重逾1公噸，將在巧聖仙師文化祭活動當天繞境踩街。（王文吉攝）

2017年巧聖仙師文化祭28日將在大安區巧聖仙師廟舉行，擔任活動公關的吳敏濟議員表示，當天重逾1公噸的超大型墨斗等傳統工匠器具遶境後，晚間6時有薪傳獎得主黃文郎率五洲園布袋戲團公演《魯班公傳奇》，史豔文與魯班公將有一場精彩對手戲，歡迎民眾踴躍前往觀賞。

廟方上午舉行暖身記者會，會中展示超大型墨斗、魯班尺、水平儀等十數種超大型工具，由橡木製作的放大版墨斗重逾1公噸。主委許文丁說，墨斗又稱線墨，是木工用以彈直線的工具，在泥、石、瓦等行業中是不可或缺，傳為魯班發明。

許文丁示範線繩由一端穿過墨斗染色，末端有一個小木鉤，稱為「班母」，傳為魯班之母親發明，讓墨斗更為完善。

大安巧聖仙師廟始建於民國94年，供奉建築業界三位祖師爺，包括木匠祖師爺巧聖仙師魯班公，泥水匠祖師爺荷葉仙師、爐灶窯燒的鐵匠祖師爺爐公仙師。

活動協辦人市議員吳敏濟指出，巧聖仙師文化祭邀布袋戲演出，是融合傳統藝術與建築文化產業的推廣及交流活動，感謝市長林佳龍及市府對此項活動的支持，歡迎市民大眾踴躍參加。

黃文郎為黃海岱之孫，黃俊雄之姪，五洲園布袋戲團是正港的黃家班，史豔文角色的詮釋最具原汁原味。晚會抽獎活動贈品豐富，有黃文郎提供的三國英雄人物布袋戲偶、43吋液晶電視、自行車、平板電腦等大獎，摸彩券現場發放。

(中時)