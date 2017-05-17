食材過期9個月 酒店業者：未使用料理中

知本金聯世紀酒店被查獲使用過期食材，業者致歉並強調未使用於料理。（黃力勉攝）

被查獲的辣椒粉過期最久，已經超過9個月。（台東縣衛生局提供）

台東知本的金聯世紀酒店，遭衛生福利部食藥署查獲13項過期食材，飯店餐飲總監謝秀娟向消費者致歉，並強調由於主廚菜單經常調整，部分調味料、食材拆封後就未使用，因為員工疏失未及時丟棄，她強調過期食材都沒有使用到料理中。

金聯世紀酒店被查到調理區擺放逾期超過5個月的咖啡螺旋、庫房發現去年8月就到期的韓國泡菜專用辣椒粉、還有冷凍蝦、鮮乳優格、芒果果醬等，辣椒粉過期最久，已經超過9個月，台東縣衛生局強調，食材已經現場銷毀，並將請業者說明，後續將依食安法開罰6萬至2億元的罰鍰。

謝秀娟指出，食材及調味料進貨都符合規定，但因為菜單調整，部分食材拆封後就一直未使用，倉儲員工因為疏失，沒有發現丟棄，這是內部督導不周，包括員工及主管都將會被懲處。

(中時)