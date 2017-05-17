女賊鎖定常開紅盤彩券行 連偷3次沒中獎被逮

陳姓女子3次潛入高中獎率的彩券行偷刮刮樂，全都未中獎，卻遭逮捕。（陳淑芬翻攝）

偷來的獎券不會中獎？中市東區1家彩券行賣出獎券常中大獎，做發財夢的43歲陳姓女子，自今年農曆年後連續3次潛入店內偷竊刮刮樂，沒想到，近30張全部摃龜，而且犯案過程還全被監視器拍得清清楚楚，遭第三警分局合作派出所查獲，依竊盜罪嫌函送法辦。

第三分局合作派出所警員在今年4月27日接獲轄內彩券行報案指稱，結帳發現營收短缺，前後3次總價值約新台幣2300元，經調出監視影像發現1名婦人十分可疑。警方立即調閱監視器過濾、交叉比對監視器影像，循線逮捕陳女到案。

陳女到案表示，她得知那間彩券行中獎率很高，所以才下手偷竊碰碰運氣，趁著店員不注意時，摸走桌上彩券塞進包包，每次得手約10張刮刮樂，沒想到，偷來的彩券卻都沒中獎，實在有夠衰。

(中時)