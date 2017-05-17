大動作表態挺吳敦義 北市至少10議員串連

台北市議會國民黨團17日正積極進行一場挺吳大串連。書記長陳永德透露，18日上午有一場公開記者會，至少有10位市議員和部分立委會到場聲援表態，一致支持吳敦義當選國民黨主席。據瞭解，這場動員挺吳會是由已經當選立委的前議員李彥秀穿針引線，陳永德全力促成。

國民黨主席選舉在520投票，選情日益緊繃，早先台北市議員在這場黨內選舉多半不願表態，但愈近最後關頭，政治敏感的市議員也就心有所屬；目前確定18日上午由國民黨團對外召開記者會，正式宣布有10位以上的市議員會表態挺吳。

陳永德說，具體名單尚未得知，連他也不十分確定；但據瞭解，會出席的議員至少包括：吳世正、歐陽龍、鍾小平、葉林傳、陳重文、徐弘庭、陳炳甫、李芳儒、李傅中武和陳永德本人。李彥秀在這場挺吳表態記者會扮演關鍵角色，據透露，她一一致電親自拜託議員前同事。

有議員透露，他們多是被邀請，但對於究竟會到場多少人，並不能確定；有的議員也不敢斷定這是黨團出面，至於正副議員會否出席？據瞭解，正副議長吳碧珠和陳錦祥都為前台北市長郝龍斌站過台，知情者說，兩人出現的機率不大。

(中時)