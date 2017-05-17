目標吸台客！印尼版「彩虹村」小村落變身打卡夯點

Official Pemkot Semarang（@official_pemkotsmg）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 6 1:10上午 PDT 張貼

Irvia Nur Rahmawati（@ir_via）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 13 3:06下午 PDT 張貼

Muhammad Farid（@muh_ridfarid）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 7 4:13上午 PDT 張貼

台灣台中有「彩虹眷村」，韓國首爾有「梨花洞壁畫村」，而印尼最近也出現一處「彩虹村」。昔為印尼不起眼的小村落，當地政府投入3億印尼盧比(台幣約67萬元)大改造，數百間民宅屋頂、橋墩、街道都被粉刷上鮮艷顏料，風格相當搶眼，計畫打造出印尼最大的壁畫村，吸引台灣、韓國等地遊客造訪。

kyh®（@kyh87）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 13 8:32下午 PDT 張貼

A y L a（@aylakurniawan）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 8 10:52上午 PDT 張貼

過去印尼當地不乏有壁畫彩繪屋，但印尼爪哇島北岸的三寶瓏市正規劃打造印尼最大的壁畫「彩虹村」。三寶瓏市是印尼第5大城市，也是華人聚居的主要城市之一。原先看似不起眼小村落的「彩虹村」(Kampung Pelangi)，在社區改造與政府資金的投入下，已完成230多間房屋重新粉刷及彩繪壁畫，每間建築外牆至少漆有3種顏色，整座村落猶如繽紛調色盤。

印尼「彩虹村」在上月改造計畫初步完工後，掀起一股Instagram打卡熱潮；此外，當地也計畫進一步推動社區整潔改造，結合在地美食與紀念品，目標吸引來自韓國、台灣、匈牙利等地遊客，可望為社區帶來逾十億印尼盾觀光收益。

(中時電子報)