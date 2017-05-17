上億名琴加持，法國小提琴家多堤庫赫首度訪台。(鵬博提供)

帶著價值1億3千萬台幣的1713年製史特瓜底瓦里名琴，林肯中心室內樂協會（CMS）成員的法國小提琴家多堤庫赫首度訪台，帶來名為「巴赫與超越的遠方」三場無伴奏小提琴獨奏會。

這次的音樂會主題為「巴赫與超越的遠方」，園共有六場，由多堤庫赫設計，希望展現小提琴的多元風貌。該計劃2012年首度在法國聖艾蒂安歌劇院首演，在法國掀起一陣無伴奏小提琴旋風，樂界開始關注巴赫以外的許多當代無伴奏小提琴作品。多堤庫赫此次來台，先演出六場音樂會的前三場，感受這穿越300年時空的小提琴之聲。

「我想營造一種時光隧道的氛圍，就像你在一場演出裡可以同時看到古典芭蕾與現代舞一樣。」

今年40歲的多提庫赫表示，以第一場音樂會的曲目來說，「巴赫的工整與布列茲的前衛，齊默曼的斷裂與易沙意的浪漫，之間的對比是多麼的強烈，多麼的不可妥協！」多提庫赫說，他會在這三場音樂會上儘可能地想呈現這種對比，在和諧與喧囂之間穿梭，「讓大家知道單單一把小提琴可以千變萬化到什麼樣的程度。」

多堤庫赫屢屢於國際各大小提琴競賽中獲獎，其中包括了波蘭維尼奧夫斯基小提琴大賽等，巴黎音樂學院畢業之後繼續學琴，並同步學習作曲，演奏生涯曾獲提博‧瓦格、普雷以及鮑羅定四重奏與哈根四重奏等大師班。因為喜歡作曲的緣故，多堤庫赫除了標準小提琴曲目之外，也熱愛演奏當代音樂，致力推廣當代作品，「小提琴的演奏沒有界限，我樂於嘗試各種不同的事物。」

多提庫赫表示，巴赫的無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲對許多小提琴家來說是「生命的重心」，「當然對我也是，但人生還有許多新奇的事物與音樂值得追求，有時這些前衛的作品反倒成為我演奏巴赫的養份。」

多堤庫赫「無伴奏小提琴異想世界」將於5月21日起到5月23日舉行，地點在台北國家演奏廳。

(中時)