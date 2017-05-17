MLB》普侯斯再見安打 生涯打點獨居第11名

天使強打普侯斯在11局下敲出再見安打，興奮的狂吼慶祝。（美聯社）

普侯斯擊出再見安打後，被隊友簇擁慶祝。（美聯社）

「生化人」普侯斯（Albert Pujols）或許不復全盛時期的威猛，驚人力量仍然不容小覷，17日天使與白襪纏鬥到11局下滿壘，普侯斯伸長手臂去揮羅伯森（David Robertson）的82哩外角滑球，仍讓球飛過了中外野手頭頂，這支「再見安打」不但讓天使7比6勝出，也讓普侯斯生涯1186打點獨居史上第11位。

普侯斯3局下就先以一支三壘壘線旁的穿越安打，助天使先馳得點，生涯打點1845分追平名人堂球星亞斯崔姆斯基（Carl Yastrzemski），11局下再以再見安打一舉超前。

天使強打普侯斯在11局下伸長手臂，把外角滑球打成中外野再見安打。（美聯社）

然而，在大聯盟的生涯數據排行榜上，普侯斯目前的打點排名有兩種說法。根據運動數據公司《Elias Sports Bureau》的計算，因為打點自1920年才成為官方數據，《Elias Sports Bureau》從該年開始計算，普侯斯現在排名第11位。

不過大聯盟也參考了其他不同的數據來源，追蹤計算20世紀早年的打點，生涯打點前十傑多了安森（Cap Anson）與首批入選名人堂的老虎強打泰卡布（Ty Cobb），使得普侯斯排名歷來第13位。

37歲的普侯斯本季打擊率2成36，揮出5轟並有29分打點，只要再添15分打點，就能在生涯排行榜超越下一個障礙、名人堂球星梅爾奧特（Mel Ott），再4轟就能進入「600轟俱樂部」，目前這個俱樂部只有8名會員。

(中時電子報)