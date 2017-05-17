員林國小享讀書城啟用

員林國小新圖書室享讀書城今天落成啟用。鐘武達攝。

員林國小享讀書城的空間設計，讓小朋友愛看書。鐘武達攝。

彰化縣政府補助員林國小「書福悅讀」校園閱讀推展計畫經費200萬元進行圖書室優質化，整建完工的「享讀書城」新圖書室今天啟用，副縣長林明裕、員林市長張錦昆及校長李遠筕等人共同主持揭幕時表示，期許新圖書室的啟用，能夠提供小朋友更優質的學習以及閱讀的環境。

林明裕表示，員林國小新的圖書室場地寬廣，雖然不是豪華級，但校長運用寶貴資源，將室內空間打通，做了精采的佈置，期許小朋友能透過閱讀，站在巨人的肩膀上，看的更高、看的更遠，在浩瀚的星海上，找到人生的方向。

校長李遠筕說，圖書室歷經整修後重新啟用，今年員林國小即將迎接第120年，因此本次圖書室啟用典禮特別邀請12位貴賓，也特別請榮獲106年度教育部閱讀磐石團體推手獎─員林國小「思多靈」故事志工叔叔搖鈴，這個鈴是員林國小唯一的古物，陪伴員林國小的鈴，相信整修後，舒爽的閱讀環境會讓孩子清靜下來，吸引孩子進入充滿書香的環境，吸收閱讀的知識。

(中時)