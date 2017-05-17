提升效率 未來環評設定1年內完成審查

回應工商界批評，環保署署長李應元今天表示將強化環評審查效率。(圖/王玉樹攝)

《環評法》修正草案6月即將出爐，環保署署長李應元今天表示，回應工商界批環評沒有效率指責，未來修法將藉由強化政策環評功能、補正及展延機制加嚴等，讓每個環評案設定在6個月到1年內完成審查：「要死要活都在這個期限內(1年內)決定」。

過去重大開發案件可能補件、來回審查就拖2、3年，進入二階環評還可能更久。對此，李應元說明，未來管控環評三次初審時間在1年內完成，方式藉由強化政策環評，如個案開發符合環評政策，審查項目可簡化，開發單位展延補正(資料)期限限期3個月、以1次為限等，藉此縮短審查時間。

至於其他重要環評法修法方向，還包括設定「環評有效期」，如通過後逾5年未開發，應補提送環差分析與對策檢討。逾10年未開發，審查通過案將失去效力。另外也訂定環評追蹤監督退場機制，一般開發行為經過一定期間後，屬輕微且無違規紀錄者，該案回歸相關環保法規管制即可，以簡化後續監督流程。

(中時)