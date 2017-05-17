台媒只報豬哥亮 不理「一帶一路」？網批：別假清高！

本土綜藝老前輩豬哥亮靈堂外觀已布置完成。(圖/本報系資料)

北京當局的「一帶一路」宏大戰略。(圖/本報系資料)

綜藝界前輩豬哥亮15日辭世，台灣本土包括電視、報紙、網路等媒體大肆報導，幾乎「蓋」住了所有版面，甚至連談話性節目也都變成了這個主題；當天晚上，就有旅外媒體人投書對此現象大批、特批，指北京正在搞的「一帶一路」峰會比藝人過世更加重要，卻沒有媒體關心，直稱台媒「病態」。對此，很多網友不以為然，認為這種文章真是「假清高」！

網友溫先生表示，豬哥亮過世對台灣社會來說，絕對是重量級的大新聞。豬哥亮的時代意義、曾經創造出的歌廳秀奇蹟、比他自己主演的每一部電影都精彩的人生……這些都牽動著台灣社會老中青多代的記憶，這不是大新聞是什麼？

另一方面，全球大事件真的很多，法國大選後對歐元的影響有沒有人關注？英國脫歐的後續效應怎麼變化？拉近一點看，國內的前瞻計畫怎麼樣了？世大運辦的如何？你關注了嗎？

另有匿名網友反批：「一昧放大對岸，卻忽略自身周遭的人事物，這樣的國際觀才是最要不得！」

(中時電子報)