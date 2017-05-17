吳奇隆帶妻現身賭場 劉詩詩手托下巴很無奈

吳奇隆與劉詩詩被網友目擊現身紐西蘭的奧克蘭賭場。（圖／取材自新浪娛樂）

「隆詩」夫妻吳奇隆與劉詩詩婚後甜蜜蜜，小倆口從去年峇里島大婚後，一路恩愛，儘管在新婚時期各自忙碌拍戲，不過彼此把握各自空檔，互相到劇組探班，夫妻可以說是小別勝新婚，屢屢被拍到甜蜜依偎，閃瞎眾人，近日飛到紐西蘭參加婚禮的小倆口，今（17日）則被網友曝夫妻現身賭場。

吳奇隆與劉詩詩婚後幸福，還不時被網友捕獲甜蜜瞬間。（圖／達志影像）

吳奇隆與劉詩詩被網友目擊現身紐西蘭的奧克蘭賭場，夫妻倆還被爆上場10分鐘，已輸了不少，照片中吳奇隆在賭桌前笑得開心，並與身旁友人聊天，而身旁的嬌妻劉詩詩則手托下巴，疑似不懂賭桌上套路，看起來有些無奈。

儘管「隆詩」夫妻鮮少公開合體，不過小倆口總被網友捕獲恩愛瞬間，不論是在紐西蘭放閃逛街、在婚禮上甜蜜摟肩，光看照片就散發滿滿幸福泡泡，夫妻甜蜜指數破表，恩愛模樣羨煞眾人。

(中時電子報)