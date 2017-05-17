加油！中市警簡銘韋昏迷指數4 家屬忍痛簽器捐同意書
台中市西屯區4月23日發生2輛派出所警車對撞意外，其中市政所員警簡銘韋重傷送醫，昏迷指數雖然從3升到4，但還未見起色，台中市警局長陳嘉昌今天（17日）說，簡父前天已經簽下器捐同意書，陳嘉昌在「TCPB 局長室」臉書粉絲專頁表示「我們有諸多不捨與難過」，希望大家一起為他集氣加油！
上月23日凌晨4點多，第6分局勤務中心接獲110報案，有青少年聚集狀況，可能衍生青少年鬥毆情形，立即調度線上警力前往現場，西屯所警員蔡宗澤駕駛巡邏車搭載警員羅健智
，到場時聚集車輛四散離去。
約凌晨4時半時巡邏員警在福星路上發現數部疑似聚集的汽機車，鳴警笛開警示燈欲執行攔查，與市政所警員李孟昜駕駛、搭載警員簡銘韋的巡邏車，在福星、烈美街口發生側撞事故，造成4名員警分別受輕重傷送醫。
其中，簡銘韋經急救恢復呼吸、心跳，於榮總接受腦部減壓開顱與頸椎固定手術，全力搶救，但經過25天的醫療，從昏迷指數三進步到四，進展緩慢，事故發生至今，有許多人前往探望過銘韋，也提供實際醫療費用援助。
「銘韋！加油！趕快康復回來上班！」上周簡銘韋市政所的同仁也錄了加油的話，志工媽媽也為他集氣祝福。
陳嘉昌今天在「TCPB 局長室」臉書粉絲專頁說，「很多人都在關心銘韋現在的狀況；銘韋現在昏迷指數維持在4，有流淚及身體抖動的反應，爸爸於前天簽下器捐的同意書。」很多警界及友人紛紛都留言加油，希望他撐過去。
市長林佳龍第一時間到醫院探望，以銘韋年輕，生命及意志力很堅強，市府也給予家屬關懷及慰問，希望他們能堅強，一起祈禱銘韋能緊快康復
警察局第6分局說，簡銘韋今年20歲，警專33期，剛畢業半年，現在正在與死神搏鬥，還是不會放棄，持續為簡銘韋加油。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。