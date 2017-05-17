加油！中市警簡銘韋昏迷指數4 家屬忍痛簽器捐同意書

台中市警察局長陳嘉昌在「TCPB 局長室」臉書粉絲專頁為受傷員警簡銘韋集氣加油。（翻攝台中市警察局長陳嘉昌臉書）

台中市第6分局市政所員警簡銘韋，今年才20歲，正在與死神搏鬥，同事都祈禱他度過這一關。（翻攝臉書）

「不會放棄，持續為簡銘韋加油！」簡銘韋同事為他集氣。（翻攝臉書）

台中市西屯區4月23日發生2輛派出所警車對撞意外，其中市政所員警簡銘韋重傷送醫，昏迷指數雖然從3升到4，但還未見起色，台中市警局長陳嘉昌今天（17日）說，簡父前天已經簽下器捐同意書，陳嘉昌在「TCPB 局長室」臉書粉絲專頁表示「我們有諸多不捨與難過」，希望大家一起為他集氣加油！

上月23日凌晨4點多，第6分局勤務中心接獲110報案，有青少年聚集狀況，可能衍生青少年鬥毆情形，立即調度線上警力前往現場，西屯所警員蔡宗澤駕駛巡邏車搭載警員羅健智

，到場時聚集車輛四散離去。

約凌晨4時半時巡邏員警在福星路上發現數部疑似聚集的汽機車，鳴警笛開警示燈欲執行攔查，與市政所警員李孟昜駕駛、搭載警員簡銘韋的巡邏車，在福星、烈美街口發生側撞事故，造成4名員警分別受輕重傷送醫。

其中，簡銘韋經急救恢復呼吸、心跳，於榮總接受腦部減壓開顱與頸椎固定手術，全力搶救，但經過25天的醫療，從昏迷指數三進步到四，進展緩慢，事故發生至今，有許多人前往探望過銘韋，也提供實際醫療費用援助。

「銘韋！加油！趕快康復回來上班！」上周簡銘韋市政所的同仁也錄了加油的話，志工媽媽也為他集氣祝福。

陳嘉昌今天在「TCPB 局長室」臉書粉絲專頁說，「很多人都在關心銘韋現在的狀況；銘韋現在昏迷指數維持在4，有流淚及身體抖動的反應，爸爸於前天簽下器捐的同意書。」很多警界及友人紛紛都留言加油，希望他撐過去。

市長林佳龍第一時間到醫院探望，以銘韋年輕，生命及意志力很堅強，市府也給予家屬關懷及慰問，希望他們能堅強，一起祈禱銘韋能緊快康復

警察局第6分局說，簡銘韋今年20歲，警專33期，剛畢業半年，現在正在與死神搏鬥，還是不會放棄，持續為簡銘韋加油。

(中時)