北市校園水管80年未換 議員爆用水危機
台北市校園水管年久未換，議員洪健益今在議會質詢表示，北市有95所各級學校自來水管使用超過40年，早已超出使用年限，其中3校水管甚至「高齡80」，建校至今從未汰換。他痛批，老舊水管會滋生細菌，還可能屯積重金屬，學生每天洗手、洗餐具或水果，恐會引發身體病變。
洪健益今在議會教育部門質詢指出，建於1979年的建物幾乎都使用鉛管，據學校自行填報的資料，北市僅有3所學校仍有鉛管。但他發現，多間1979年前建置的學校，都未完全汰換過校園水管，他向各校索資，對方還稱水管老舊、建置年限不可考，換言之，這些學校至今可能仍在用鉛管，卻不自知。
他進一步指出，北市各級學校共235所，其中竟有95所自來水管超過40年，從水管常見材質來看，不論是塑膠管使用年限15年、鑄鐵管年限20年，或是不銹鋼管年限40年，各校都遠超過使用年份。
洪健益統計前5大「校園恐怖自來水管」，最離譜的是中山國小，部分水管使用82年都未汰換，永樂國小部分水管則用81年，中山女高也有80年老管線，東園國小使用79年，華江高中則用65年，這5校不僅歷年都無自來水管汰換紀錄，連每年保養維護費用也掛零。
他痛批，老舊水管中會滋生大腸桿菌、腸病毒、微囊藻毒，另外鐵柱水管會囤積砷、鉛、鐵、汞、鎘等有毒重金屬，師生日常洗手、刷牙、清洗餐具、水果，都可能讓髒水下肚，長期透過皮膚或飲食進入體內，恐引發身體病變，後果不堪設想。
洪健益要求，教育局應針對轄下235所市立學校，清查各棟建物水管使用年分，並且編列預算清洗自來水管線，讓家長和小朋友安心。
對此，北市教育於長曾燦金表示，2個月內會全面清查，針對各年代校舍、水管狀況做專案計畫，也會進行水質檢驗，優先處理年代久遠的學校。
(中時)
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