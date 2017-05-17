MLB》沙胖威風6.2局0失分 洋基勝皇家
洋基「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)今年戒酒後重返戰場，開季前4戰表現不俗，但隨後連3爆，17.2局丟掉18分，讓他自責分率飆漲到5.77，不過他17日對戰皇家威風八面，力投6.2局無失分，打線也狂打13安，給他7分奧援，終場洋基7比1贏球，沙胖斬獲本季第3勝。
沙胖這場比賽一掃低潮，前6局讓皇家打者們一籌莫展，連二壘都上不去，直到7下荷斯莫(Eric Hosmer)敲出二壘安打，皇家才首度站上得點圈。隨後沙胖雖連飆2K，但投出保送又被戈登(Alex Gordom)敲安，陷入滿壘危機，教練團也決定把他換下場，不過接替的克里帕(Tyler Clippard)夠爭氣，成功化險為夷。
「卡特球今天很棒！」沙胖揮別低潮繳無失分好投，他說，他們明白第2局後皇家可能反撲，所以試著把球控在邊邊角角，設法快速抓下出局數。而策略顯然也收到效果，皇家捕手S.裴瑞茲(Salvador Perez)直言，以前沙胖對皇家就投得很好，今天也一樣，「他能把球控低，本壘板兩側也運用得很好，今天是屬於他的夜晚！」
沙胖與2名投手，讓皇家9局僅得1分，而洋基打線也用火力相挺，在桑契斯的3分炮和卡特(Chris Carter)的2分炮領軍下，全場狂敲13支安打攻得7分，以6分之差擊敗皇家，這也是沙胖生涯對皇家的第20勝，且他對戰皇家的自責分率也降到僅3.11。洋基贏球後，持續居美東龍頭，皇家則中止4連勝，於美聯中區墊底。
(中時電子報)
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