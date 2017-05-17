廣州搭建大資料 造智慧交通體系

廣州交通運輸委員會與高德地圖（阿里巴巴旗下電子地圖企業）簽署合作協定，將針對廣州的交通資訊探索、分析、公共交通服務等各領域，充分運用大資料平台提升交通管理和決策分析水準，搭建大資料時代下「智慧交通」體系。

開展合作後，廣州交通運輸委員將獲得包括城市交通堵塞點排行、交通事件研究分析、壅塞點異常檢測等在內的各類資訊，並向廣州市民發佈道路交通疏導資訊，以有效緩解交通堵塞情況，提高城市道路體系的綜合利用效率，為廣州民眾提供更加智慧和人性化的交通服務。

(旺報)