水價合理化 經濟部重申：6成用戶不受影響

經濟部常務次長楊偉甫今（17）日再次重申，水價合理化是正確方向，但是水價調整方案要合理，目前規劃6成用戶不受影響，主要還是針對用水大戶，而且台水同時必須改善漏水問題。

司法及法制、經濟委員會今審查經濟部組織法第24條條文修正案。會中時代力量立委徐永明詢問明年水價是否上漲，經濟部常務次長楊偉甫表示，目前看來60％用戶不會受影響，方案主要針對高用水量用戶。

台水公司計劃於今年12月將新的水價公式送至經濟部審核。楊偉甫指出，經濟部會看水價調整方案的合理性，再做評估。

漏水率改善也是重點，楊偉甫稱，討論水價合理化同時，台水公司也要同步改善漏水率，台水公司每年已編70億元經費，都是台水自籌。改善進度比較慢是因為外來因素。

另外，徐永明還質疑，台水5成以上水源是向外面購買，應該先擴大自有水源，降低外購水源比例。楊偉甫解釋，台水公司握有水權的才是自有水源，但水權並未完全掌握在台水手上，要調度沒有水權的水，就必須付一定經費給水權人。

(工商)