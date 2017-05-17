食藥署啟動端午稽查 今年首次納入「網購粽」
端午節即將來臨，應景的粽子自然不能少，然而現代人工作忙碌，為求方便，不少人會透過網購來買粽，衛福部食藥署今年也首度針對網購粽子業者進行稽查，包括成品、製造場所來進行抽驗。食藥署提醒，避免購買來路不明的粽子，自己包粽、挑選食材時，也應避開過於鮮豔的乾貨配料，以免吃到過多食品添加物。
食藥署副署長林金富表示，有鑑於端午節的來臨，食藥署聯合各地方政府衛生局，共同執行「2017年度端午食品稽查專案」。食藥署北區管理中心主任邱秀儀指出，往年的端午稽查，重點是放在後市場的成品抽驗，今年則更增加了「網購食品」和「製造源頭」的查核。
邱秀儀說，食藥署會和各地方衛生局，針對非非實體通路販售的知名網購業者，就製造廠所進行衛生查核並抽驗產品；同時針對飯店、知名粽子店、相關餡料製造源頭等粽子製造業，進行衛生查核並抽驗產品；最後會針對供應商、市售通路及具實體店面的業者，就其販售的粽子進行抽驗。
邱秀儀說，該稽查專案會依網購食品、製造源頭查核、市售產品抽驗等3部分，進行3階段的執行成果公布。
北市聯醫仁愛院區營養師歐于祥提醒，民眾端午節想要吃得健康，可以邊吃粽子，邊配一盤燙青菜或筍子湯，補足蔬菜和纖維質，由於糯米不好消化、易讓血糖波動大，腸胃不好或糖尿病患者，可用五穀米來取代糯米；他補充，吃粽子不要搭配冷飲，否則會降低腸胃蠕動速度。
(中時)
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