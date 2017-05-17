從日本詐騙到印尼 三地警方合作逮24台嫌
日本警方去年11月在福岡某大樓內，查獲李姓男子等38名台灣人疑似從事詐騙活動，但因為無犯罪被害事證，警方並未逮捕或拘禁這批台嫌，讓他們自行離境，日本警方事後將名單透過國際刑警組織管道提供給刑事局，刑事局經追蹤，發現李男等人在今年初轉往印尼另起爐灶，在與印尼警方合作偵辦下，15日破獲一處電信詐騙機房，共逮捕李男等24名台嫌及54名陸嫌。
刑事局國際科與新北市刑大、新店分局共組專案小組，費時5個月調查發現，機房曾姓負責人夥同李男等人，先後在日本、印尼架設電信詐欺機房，以假冒大陸檢警方式，詐騙大陸民眾，初估該集團從今年2月起，平均每月詐得3000多萬元，至今獲利高達上億元，機房成員都是以海外打工名義吸收。
警方掌握該集團位在印尼北蘇門答臘省棉蘭市的機房後，刑事局國際科、科技研發科派員與印尼警方合作執行查緝行動，共查獲4女、20男等24名台嫌、54名陸嫌，並查扣筆記型電腦、手機、平板電腦等大批贓證物。
(中時)
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