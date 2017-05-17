獅隊找尋新洋投戰力 已鎖定兩位選手
富邦悍將日前找來新洋投麥葛雷格（Scott McGregor），也預計將在今日球隊二軍自辦比賽進行測試，開季洋投也表現不佳的統一獅，目前也積極尋覓新洋投，領隊蘇泰安指出：「目前已經鎖定兩位新洋投，其中一位有亞洲出賽經驗。」
蘇泰安說，球隊一直有在尋找新的洋投，目前已經找尋到兩位選手，都已經開始進行洽談，兩人都還在考慮當中，其中有1位有亞洲的投球經驗，另外一位則沒有，期盼上半季前就可以談妥，加入球隊。
獅隊今年找來三位洋投，其中救援投手狄馬克表現較為穩定外，另位兩位先發布魯斯與福瑞多，開季至今表現平平，加上先發局數不長，讓總教練黃甘霖相當困擾。
福瑞多本季至今出賽8場，共投44.2局，僅拿下1勝4負，自責分率6.25，另外今年繼續效力獅隊的布魯斯，至今出賽7場，共投38局，共拿下2勝5負，自責分率5.68，也表現平平。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。