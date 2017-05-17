獅隊找尋新洋投戰力 已鎖定兩位選手

獅洋投布魯斯，連兩年效力獅隊，今年至今表現平平。(中央社資料照)

富邦悍將日前找來新洋投麥葛雷格（Scott McGregor），也預計將在今日球隊二軍自辦比賽進行測試，開季洋投也表現不佳的統一獅，目前也積極尋覓新洋投，領隊蘇泰安指出：「目前已經鎖定兩位新洋投，其中一位有亞洲出賽經驗。」

蘇泰安說，球隊一直有在尋找新的洋投，目前已經找尋到兩位選手，都已經開始進行洽談，兩人都還在考慮當中，其中有1位有亞洲的投球經驗，另外一位則沒有，期盼上半季前就可以談妥，加入球隊。

獅隊今年找來三位洋投，其中救援投手狄馬克表現較為穩定外，另位兩位先發布魯斯與福瑞多，開季至今表現平平，加上先發局數不長，讓總教練黃甘霖相當困擾。

福瑞多本季至今出賽8場，共投44.2局，僅拿下1勝4負，自責分率6.25，另外今年繼續效力獅隊的布魯斯，至今出賽7場，共投38局，共拿下2勝5負，自責分率5.68，也表現平平。

(中時電子報)