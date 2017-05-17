新北追查力勤公司下游 封存360公斤小腸頭

新北市衛生局昨晚追查向力勤肉品公司進貨的土城區下游業者的「冠軍冷凍食品」，現場封存未有標示的「小腸頭」360公斤。（新北市衛生局提供）

台中市力勤肉品公司涉嫌販售逾期冷凍肉品，昨日再被台中市衛生局加罰600萬，前後共重罰1200萬。新北市衛生局昨晚追查向力勤肉品公司進貨的土城區下游業者的「冠軍冷凍食品」，現場封存未有標示的「小腸頭」360公斤，也命業者限期改善現場作業，若複查仍未改善，將依法開罰6萬至2億元以下罰鍰。

衛生局說明，昨日於「冠軍冷凍食品」（營業登記名稱則為正宗滷味）現場，查獲從「力勤肉品公司」進貨的「小腸頭」，但其外箱未有任何標示，無法釐清有效期限，故現場封存該產品共360公斤，並回報台中市衛生局協助釐清。

衛生局也表示，因現場也發現作業環境不潔、無病媒消毒紀錄、未有體檢報告、食材未離地貯存等缺失，違反《食品安全衛生管理法》，若複查仍不合格，將處6萬元以上2億元以下罰鍰。

至於其餘11家「力勤肉品公司」在新北市的下游業者，衛生局則表示，都已完成稽查，皆未發現有違規。

(中時)