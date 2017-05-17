卓偉預告「女神有新情況」 答案揭曉被罵翻

卓偉預告拍到劉亦菲出遊，有2位神秘男作伴。（圖／取自全明星探）

「大陸第一狗仔」卓偉創辦的《全明星探》，近年揭露不少明星大小事，近期最引發熱議的便是白百合事件，昨（16日）它又預告「女神有了新情況」，種種提示令人聯想到是「神仙姐姐」劉亦菲，讓大家相當好奇內容為何，沒想到今（17日）答案一揭曉，立刻引來一片吐槽聲。

《全明星探》昨在微博公告「女神有了新情況」，並PO出一張桃花圖案，不難猜到是7月將上映的《三生三世十里桃花》電影版女主角「神仙姐姐」劉亦菲，而提示中提到「脫胎換骨新人生，女神姐姐下凡塵」，讓許多網友想到日前傳出劉亦菲和宋承憲將結婚的消息，紛紛猜她難道好事近了？

劉亦菲被拍到和友人開心出遊。（圖／取自全明星探）

身旁的2位神秘男，明顯是劉亦菲的保鑣。（圖／取自全明星探）

《全明星探》今中午釋出第一版解答，確認爆料主角是劉亦菲沒錯，還特意表示她身旁有「倆神秘異性人」作伴，而稍早公開完整視頻，沒想到竟只是目擊劉亦菲趁拍廣告空檔和友人一起出去逛街的畫面，且提到的「神秘異性人」明顯是她的保鑣大叔，讓眾人看了哭笑不得。

答案一曝光，網友紛紛留言調侃「卓偉是沒料了嗎？逛街也能爆」、「不要總想搞大新聞」、「老子還以為什麼大事」，直虧卓偉刷存在感。

(中時電子報)