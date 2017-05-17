體型優勢 長頸鹿「宵璋」順利移至六福村
去年8月，台北市立動物園將長頸鹿「宵久」運送到六福村「配對」，未料宵久卻在搬運過程中死亡。事隔不到10個月，動物園今天清晨再次展開搬運工程，將2歲的雄性長頸鹿「宵璋」借殖至六福村。
為進行物種交流，動物園去年挑選出7歲的雄性個體宵久借殖到六福村，但宵久已是成年個體，身高超過4.5公尺、體重達900公斤，加上個性敏感容易緊張，即使園方事前準備了1個多月，還特製運送箱籠，宵久仍在運送當天清晨，先是坐姿異常、接著倒臥在籠中，最後急救無效死亡。
動物園發言人曹先紹表示，這次運送的宵璋年僅2歲，身高305公分、體重315公斤，除了「體型優勢」外，牠的個性也不若宵久容易緊張，所以此次搬運困難度也相對較低。
正式展開搬運時，工作人員也在籠內先鋪上乾草，草上再加放金屬格網，讓宵璋比較容易站穩。今天清晨4時47分，宵璋順利進入籠中，5時16分運上卡車，6時17分出發，最後順利於7時30分抵達六福村。
(中時)
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