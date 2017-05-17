張菲哭紅眼現身靈堂！曝被豬哥亮點名「下一個就是你」
秀場天王豬哥亮病逝，令一票親友萬般不捨，好久不見的大哥大張菲今（17日）也現身靈堂送老友最後一程，墨鏡後的雙眼明顯哭紅，他難過說：「南豬北張已是絕響，很難過痛失了這樣一個好朋友，這是演藝圈重大損失。」
張菲停留靈堂超過半小時，感嘆豬哥亮這次復出太辛苦，曾前往對方家中拜訪，提醒他「適可而止」別這麼累，近幾年原本想與豬哥亮合作一個長期節目，可惜已沒機會，「南豬北張」成絕響。
張菲又說，兩人最後一次公開合體是在老友高凌風的紀念演唱會上，當時豬哥亮還開玩笑地指著他說：「下一個就是你。」沒想到卻是豬哥亮先走一步。他也說，若有機會再次上台表演，會把豬哥亮表演精神傳承下去。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。