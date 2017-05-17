張菲哭紅眼現身靈堂！曝被豬哥亮點名「下一個就是你」

張菲現身豬哥亮靈堂。(粘耿豪攝)

張菲在靈堂待了超過半小時才步出。(粘耿豪攝)

秀場天王豬哥亮病逝，令一票親友萬般不捨，好久不見的大哥大張菲今（17日）也現身靈堂送老友最後一程，墨鏡後的雙眼明顯哭紅，他難過說：「南豬北張已是絕響，很難過痛失了這樣一個好朋友，這是演藝圈重大損失。」

張菲停留靈堂超過半小時，感嘆豬哥亮這次復出太辛苦，曾前往對方家中拜訪，提醒他「適可而止」別這麼累，近幾年原本想與豬哥亮合作一個長期節目，可惜已沒機會，「南豬北張」成絕響。

張菲又說，兩人最後一次公開合體是在老友高凌風的紀念演唱會上，當時豬哥亮還開玩笑地指著他說：「下一個就是你。」沒想到卻是豬哥亮先走一步。他也說，若有機會再次上台表演，會把豬哥亮表演精神傳承下去。

(中時電子報)