能源轉型政策 雲林縣府促納入六輕天然氣發電
經濟部昨日公布能源轉型配比，2025年燃煤發電將由2016年45%降至30%，未見能源轉型搭配汙染減量之配套規畫，且未見將民營燃煤電廠亦納入能源轉型；雲林縣政府要求中央應本著能源主管機關立場，與台塑麥寮六輕電廠燃煤發電之合約到期後不再續約，應要求台塑企業轉換較乾淨能源天然氣發電始再續約。
雲林縣府表示，台塑企業也應盡速規劃執行能源轉型期程，配合2025年全國燃煤降至30%之國家政策，用天然氣取代生煤，用治本方式解決空氣汙染問題。
縣府表示，台塑麥寮六輕工業區共有3部燃煤發電機組、14部燃煤汽電共生機組，總發電量約佔全國11%，燃煤發電產生的汙染排放嚴重影響附近空氣品質。
104年起，雲林縣府以源頭減量、管末加嚴、季節限定三個政策，生煤減核231萬2,726噸生煤量、石油焦減核60萬9,340噸，污染排放懸浮微粒加嚴為15 mg/Nm3、。硫氧化物加嚴為25 ppm、氮氧化物加嚴為46ppm，季節限定排放減少21.75%，但對改善空氣汙染，仍有很大之成長空間。
縣長李進勇表示，台塑麥寮六輕燃煤電廠核減後之年燃煤用量仍高達近900萬公噸，排放之汙染物，仍將嚴重影響附近之空氣品質，治本方式就是燃煤轉型為天然氣，經濟部既然規畫2025燃煤發電比要降至30%，是否已規畫於麥寮港增設天然氣接收站，並且2024、2025不再延續麥寮電廠燃煤發電之合約，於相關公佈之能源轉型政策中並未著墨。
李進勇表示，在地方政府努力再生能源開發及汙染管制同時，並未見到中央有”前瞻性能源轉型搭配汙染減量計畫，這樣如何解決中南部空氣品質重災區的問題。
(中時)
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