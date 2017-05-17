配合一帶一路 台籍青年學者提「鏈式發展」模式

大陸國家主席習近平提出促進全球化發展的「一帶一路」倡議。（資料照片藍孝威攝）

大陸國家主席習近平提出促進全球化發展的「一帶一路」倡議，希望加強各地區的基礎建設，讓彼此的金融、運輸、民眾交流更為密切。北京大學台籍青年學者蕭偉恩、王裕慶提出「鏈式發展」模式，促進各方互利互惠共同發展。

環球網報導，北京大學政府管理學院台籍博士生蕭偉恩和北京大學國際關係學院台籍博士生王裕慶表示，區域發展的核心在於交通，隨著時代高速發展的需求、區域經濟推進和國家戰略綜合佈局的背景下，基於各方互利互惠共同發展的原則，提出新的發展概念探索：鏈式發展。

蕭偉恩指出，鏈式發展概念是基於過去單點城鎮聚集模式和對多點區域聚集型所延伸出的新型區域發展模式。其意在將一條運輸線上的多個地區聯結在一起共同發展、形成整體產業鏈。讓在線的各個地區通過交通運輸上的密切結合與產業上的分工，逐步的提高其各區域合作依存度，通過先發展地區來帶動後發展地區，以強帶弱來達成共同發展共同成長，並從中創造新的需求。

「鏈式發展」模式所帶來的效果可以說是跨區協作模式的一種升級，把多地優勢相互結合發展戰略進行進一步的提升，突破原有地區群聚開發模式，和跨區多點優勢發展（現行國際分工模式，根據各個國家生產優勢來進行分散式多點分工），來實現經濟的再增長與深化區域合作，並對外延伸至周邊國家的共同發展，以此加強周邊友邦與自身的緊密結合度。

在此概念的初步設想過程中，「鏈式發展」模式在中國可以通過結合海路與陸路運輸，橫跨中國大地，形成聯結中國東海岸與國境西邊的歐亞大陸的新走廊、新運輸線。通過加強橫跨東西的鐵路與公路的建設，來帶動整個中部與西部的發展。並以此進一步的增強與國境西邊國家的來往，通過經貿與技術的共同發展，共建雙邊甚至多邊市場，達成互惠互利的深度合作夥伴關係，從根本上的解決彼此的紛爭問題。

同時，在東海岸，加大對台灣的技術引進、經貿深度合作，更進一步的拉近兩岸關係，予以台灣更廣闊的市場機會，能更進一步深入中西部，帶動中西部的經濟發展，亦同時予以中西部地區一個直通太平洋的快速視窗，借助於台灣的國際運營經驗，更加迅速的走向國際化。通過雙方的互利互惠來建立更深層次的互信，以求在未來可進行更深的合作。

同時，轉向中國國內，在大陸總理李克強的新型城鎮化戰略中，所要進行的工業化、農業現代化、信息化、城鎮化同步發展的路線，是確實可與「鏈式發展」戰略相吻合的。「鏈式發展」中各國的經貿合作，所帶來的各方面的綜合提升將能更好的運用於並執行於中國的新型城鎮化戰略中，使得中國城鎮化過程的整體成本下降，並利用更加先進的技術來管理城市，完成新的全球化產業佈局。

(中時)