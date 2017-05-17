「司法如同皇后貞操！」反同婚團體要求先釋疑、再釋憲

幸福盟率眾到司法院前抗議。（陳宜加攝）

有支持婚姻平權的人士持彩虹旗到場。（陳宜加攝）

「先釋疑、再釋憲！」同性婚姻釋憲結果即將於下周三出爐，婚姻平權有機會向前一步。反同婚團體下一代幸福聯盟今天前往司法院前質疑，釋憲程序不公，婚姻定義應由全民決定。

幸福盟聯合多個民間團體，近百名群眾今天下午集結於司法院前陳情。行動總召游信義表示，同婚為重大社會爭議，仍於民主討論與政黨協商階段，但不具民意基礎的大法官介入，且釋憲受理時間點不當、程序也黑箱，全程未開放公民參與。

「大法官千萬不要成為千古罪人！」游信義指出，法律應講道理，台灣歷經一例一休、年金改革等問題，民心浮動，若大法官又強行宣告現行婚姻制度違憲，恐製造更多紛爭。司法如同皇后貞操，呼籲大法官「自制」，尊重立法形成自由。

他與「後同志」代表郭大衛並向監察院遞交陳情書，請求調查。郭大衛強調，「同性戀性傾向不是天生的，性傾向有改變的可能。」他並以自身生命經歷為例，坦言年輕時曾進入同性親密關係，但如今他不僅與妻子已結褵數載、感情濃密。

現場由一群小朋友唱起《我的家庭真可愛》，群眾並撐起黑傘、高喊訴求。幸福盟共提出5大訴求，司法權不應侵犯立法權、釋憲程序不應黑箱、「政治正確」不應左右釋憲立場、結果不應有損兒童權利與公共利益，以及婚姻定義應由全民決定，盼大法官尊重社會普遍共識，切勿霸凌「多數弱勢」。

不過，抗議現場也發生特別插曲，由於司法院正對面就是北一女中，不少北一女學生高舉彩虹旗，搖旗吶喊為同志聲援；也有力挺婚姻平權的群眾持彩虹旗到場，表達沉默抗議。

(中時)