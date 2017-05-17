違法進口含藥化妝品 日藥本舖緩起訴罰10萬

知名藥妝店「日藥本舖」，去年4月自日本進口花王「Curel」品牌化妝水、乳霜，被查出含有「ALLANTOI N」（尿囊素）醫療藥品成分，涉嫌違反化妝品管理條例；台北地檢署今天給予「日藥本舖」公司及其總經理吳政達緩起訴處分，各需支付國庫10萬、5萬元處分金。

「日藥本舖」創立於2011年9月，目前全國共有32家分店，提供日本原裝進口的藥品、美妝保養、生活用品、特色零食。

依照規定，輸入化妝品含有醫療藥品成分，應提出載有原料名稱、成分、色素名稱及其用途之申請書，連同標籤、仿單、樣品、包裝、容器、化驗報告書及有關證件，並繳納證書費、查驗費，申請中央衛生主管機關查驗，經核准並發給許可證後，始得輸入。

去年4月21日，基隆海關查獲「日藥本舖」自日本報運進口的化妝品中，花王「Curel」品牌化妝水、乳霜均為含有「尿囊素」醫療藥品成分超過0.2%的化妝品，卻未事先向衛生福利部食品藥物管理署申請許可，全案函送北檢偵辦。

檢方調查時，總經理吳政達坦承犯行，檢察官考量吳並無前科，犯後態度良好，且該批化妝品被海關查扣，犯罪所發生之危害尚非重大，將吳及「日藥本舖」緩起訴。

(中時)