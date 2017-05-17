千越住戶抗議拒都更，中市府：會確保權利人權益

綠川千越大樓部分住戶今天到台中州廳抗議，提出自救會共同聲明，要求現有拆除重建的都更案，與保留千越老屋拉皮的整建維護兩案併陳。（盧金足攝）

中區有40多年歷史的千越大樓，出現都更重建與拉皮兩種聲音。（盧金足翻攝）

綠川千越大樓都市更新重建事業計畫案，因台灣大道側住戶不願參與都更，市府都市發展局今天（17日）召開更新單元範圍協商會議，但中午千越大樓部分住戶到台中州廳前拉布條抗議，要求保護千越原住戶，拒都更重建，只要拉皮，也質疑1個3坪單位，竟然新增273人，對此，市府回應目前只收到大樓拆除重建都更案，如欲採老屋拉皮的整建維護方式，應由過半數的大樓所有權人提案。

綠川千越大樓都更自救會共同聲明，強調自救會的共識是，現有拆除重建的都更案跟保留千越老屋拉皮的整建維護兩案併陳，並且暫停都市更新程序成立小組，讓雙方進行溝通。

自救會發言人、建築師廖進祿要求，市府應就整建維護與拆除重建兩種都市更新方式一視同仁的給予支持。不應偏袒主張拆除重建的千越都市更新會，且在行政程序上給予協助。

千越大樓66年完工啟用，至今已經40多年歷史，抗議的住戶表示，市府在中區進行河川掀蓋與河岸大改造，綠川的改造是希望藉由景觀的改造吸引人潮活化中區，然以活化之名必點名綠川旁著名之綠川千越大樓，綠川千越大樓曾是中區的指標建築，有冰宮、旋轉飛碟餐廳、電影院、餐館。

自救會也提出質疑，台灣大道6戶加入千越大樓都更案使都更案可得30%之容積移轉與權利變換之關係不應密室協商；為使達到都更程序的法定人數比例需求，千越都市更新會新增273位權利關係人，是否有讓灌水的少數人主導都更會的情形？且都更重建從規畫到興建，展開招商耗費十年時間。

當年參與營建的莊震霆表示，他希望在千越大樓推動青年文創基地，也可作為年輕人創業空間，帶動就業機會，為這棟台中市第一棟複合式大樓，有很多老台中人回憶的千越大樓活用回春。

市府表示，提供都市更新會及台灣大道側6戶雙方對話平台，確保雙方權益，協商會議紀錄將提送市府都市更新及爭議處理審議委員會參考審議，此外，市府站在審議單位的角度，並無預設都市再生的方式，目前只收到大樓拆除重建的都更案，如欲採老屋拉皮的整建維護方式，應由過半數的大樓所有權人提案。

都發局依《台中市都市更新自治條例》規定，都市更新單元的劃定面積應大於1000平方公尺，千越綠川大樓都市更新重建事業計畫案面積3097平方公尺符合法令規定，其中台灣大道側6戶面積564平方公尺，畫入都市更新範圍是由都市更新會自行劃定，且取得法定門檻同意，始得辦理都市更新事業計畫。

市府說，因有台灣大道側6戶住戶認為，與千越綠川大樓分屬不同棟建物，新舊及堪用情況有異，既然千越綠川大樓可獨立劃定都市更新單元辦理都市更新，不願加入該都市更新單元範圍。因此，今天市府召開協商會議，提供都市更新會及台灣大道側6戶雙方對話平台，確保雙方權益，而協商會議紀錄將提送市府都市更新及爭議處理審議委員會參考審議。

都發局表示，千越綠川大樓產權複雜，2013年曾獲內政部核定補助拉皮，但管委會評估建物老舊拉皮效益不彰，因此改朝向重建方式辦理；去年5月向都發局申請成立都市更新會，市府准予立案。

由於千越綠川大樓對中區的復甦活化具有舉足輕重的象徵性意義，市府站在審議單位的角度歡迎舊城再生及改造的提案，盼大樓所有權人整合意見。

另本案依「都市更新條例」第7條規定為迅行劃定都市更新地區，因此，同意法定門檻為1/2人數、1/2面積，並無疑義，而且更新成立大會委託出席經檢核均有委託書。

此外，聽證會依法應於都市更新事業計畫核定前辦理，由於本案事業計畫尚未核定，因此，今年3月30日於中區公所舉辦聽證會，當場相關權利人及更新會代表均有表達意見及回應，並清楚做成聽證紀錄，由陳述或發問人簽名或蓋章；未當場製作完成亦於4月10日至20日公開閱覽，供陳述或發問人閱覽，並由其簽名或蓋章，公開閱覽期間未有人提對聽証紀錄之記載有異議。

(中時)