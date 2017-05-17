通緝犯謊報身份 遭警戳破送辦

斗六警分局莿桐分駐所員警執行查補逃犯勤務，在斗六市公正街盤查一名可疑男子時，但男子流暢背出身分證號，但馬上就遭員警以小電腦比對長相識破。

警方表示，30歲張姓男子因詐欺及非駕業務致死案二案遭雲林地檢發布通緝，男子為躲避警方查緝，冒用他人身分證號，但還是不敵警用小電腦人臉辨識系統，警方當場戳破謊言，張嫌才伏首認罪。

(中時)