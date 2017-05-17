立法院修補教法：外籍師要交母國良民證

教育部終身教育司長黃月麗說明《補習及進修教育法》修法狀況。（林志成攝）

立法院教育及文化委員會今天初審通過《補習及進修教育法》第9條修正案，國內補習班聘用外籍教師，於第一次申請聘僱許可時，應檢附外籍教師母國開具的良民證；如果外籍教師的母國無法出具良民證，就不能到台灣補習班任教。

國民黨立委蔣乃辛說，現在一些雙語幼稚園聘用外籍教師，他們在母國是否有戀童、性侵、性騷擾紀錄，完全沒辦法可查，但他們在台灣是面對小朋友，如果沒有在法律上更嚴格管控，小朋友學習安全將難確保。

教育部終身教育司長黃月麗說，目前外籍老師要到補習班任教，須提交在台灣地區的良民證，今天修正通過的《補習及進修教育法》，改要求外籍教師提出他們母國發給的良民證，在第一線就進行管控。

黃月麗指出，外籍教師只要在第一次申請到台灣任教時，才要提出母國的良民證，之後若轉換補習班，用原來良民證的影印本即可，不用再回母國申請一次。這項修法一旦通過，不溯既往，也就是現行國內補習班4800位外籍教師，不用提交母國的良民證。

並非每個國家都有良民證制度，怎麼辦？黃月麗說，來台灣教美語的外籍老師，主要來自歐、美等國，幾乎都有良民證制度；如果沒有，那依規定，這些國家的人不能到台灣的補習班任教。

昨天的修法也通過補教業實名制，明文規定補習班之招生、書面契約、廣告或宣傳，涉及負責人、教職員工姓名時，除立案名稱外，均應揭露真實姓名。此外，修正條文明訂補習班相關人員發現性侵害、性騷擾等情形時，應依法向地方教育主管機關通報。

訂定罰則部分，包含不實廣告或宣傳、負責人或教職員工未以真實姓名揭露、未陳報教職員工名冊、未依規定進行通報或拒絕檢查者，應處5萬元到25萬元的罰款，經糾正未改善者，按次處罰，甚至可以令其停止招生或撤銷立案。

對於外籍教師要提供母國良民證才能到台灣補習班任教，台北市補教協會總幹事張浩然直覺說，「那他們不會來了」。他表示，美國人的良民證是要向FBI（聯邦調查局）申請，作業時間至少半年，這麼耗日費時，美國人怎麼會想到台灣任教？轉到中國大陸去比較方便。

(中時)