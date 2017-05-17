整復推拿糾紛頻傳 衛福部推「證照」控品質

為減少消費糾紛、提高從業人員品質，衛福部將推「民俗推拿證照」。國內目前有登記的舒壓館、調理館共4807家，但推拿時若操作不當，易引發消費糾紛。衛福部中醫藥司現正規劃民俗推拿「證照化」，未來將和勞動部共同推「民俗推拿技術士技能檢定考」，預計今年底將計畫送進勞動部，最快2年內上路。

面臨壓力、全身不舒爽時，許多人會透過民俗調理來消除疲勞，但過去偶會傳出「脊椎過度拉扯」、「密醫」、「違法宣稱療效」、甚至「性騷擾」等糾紛，也讓衛福部決定以「證照化」的方式，確保業者品質來維護消費者權益。

中醫藥司科長蔡素玲表示，目前國內民俗調理包括傳統整復推拿、腳底按摩、按摩和經絡調理4大類，考慮到傳統整復推拿最易產生糾紛，從業人員也最多、約有10萬人，故決定先從該類別著手。今年委託台師大辦理「提升民俗調理從業素質計畫」，目前已規劃專業學科、專業術科和實務課程等三大課程，課程內容共計8單元、246小時，並著手草擬技能檢定相關必要文件。

台師大科技應用與人力資源發展學系教授黃能堂說，將在今年6、7、8月各召開一場專家會議，蒐集各界聲音，預計年底前完成所有相關細節，送進勞動部進行後續的檢定流程；他指出，今年也將辦理三階段的教育訓練，從業人員報名踴躍，6000個名額，卻有9000多人主動報名。

蔡素玲說，此次預定推行的檢定證照，屬於「能力認證」而非「從業資格」，不會影響從業人員的工作權，只是讓消費者多了項選擇依據；她說，據了解，多數相關團體都對此持肯定意見，甚至有些業者早就期盼政府提供這樣的證照，讓他們的專業獲得背書。

(中時)