公文裡夾了2萬元 地政士GG了
負責農地農用業務申辦的土城區公所經建課姚姓助理員，2016年間負責張姓地政士申請案時，在補送的文件裡發現裝著現金2萬元的信封，當下立即主動通報政風室，張姓地政士也因行賄罪嫌遭到新北地檢署處分緩起訴，並須向國庫支付6萬元緩起訴處分金。
檢方調查，張姓地政士在2016年6月1日接受黃姓地主委託，辦理土城區柑林段的土地遺產登記及農地農用證明申請，申辦時姚姓助理員與張姓地政士、黃姓地主現場會勘後，表示需補件證明地上物是在1980年2月17日前即已存在，否則與農地農用要件不符。
張姓地政士眼見黃姓地主家產頗豐，又是新客戶，為求表現以建立後續合作關係，6月17日前往土城區公所補件航照圖時，將裝有現金2萬元的信封袋放連同土地登記第二類謄本一起裝入透明L夾後，放在姚女的桌上。
姚姓助理員審件時，發現送來的文件裡頭放有2萬元賄款，主動通報政風室移由廉政署調查。
張姓地政士在廉檢偵辦時坦承行賄，新北地檢署以他犯行輕微，且事後深表悔悟，今日偵結後處分2年緩起訴，並令張姓地政士應向國庫支付6萬元緩起訴處分金。
(中時)
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