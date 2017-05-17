新竹公園樹木健檢 朝森林城市邁進

新竹市長林智堅親自照顧新竹公園樹木。（徐養齡攝）

「新竹公園再生計畫」密集進行，首先投入樹木資源加持，邀請樹醫師、樹藝師等專家團隊，盤點改善策略，17日舉辦樹醫師診斷示範活動，盼深植生態觀念，朝「森林城市」逐步邁進。

邁入百歲的新竹公園即將改頭換面，繼去年整治園內麗池排水問題，本月更將大幅改造新竹公園及動物園，其中造景工程自然不在話下，市府並關注植栽生長環境、養護、規劃等長遠之計。

市長林智堅今天親自觀摩新竹公園樹木診斷示範，由台灣樹木醫院樹藝師謝翁維，現場示範操作空氣挖掘機，說明執行時如何不破壞樹木的根系，國際樹藝協會ISA認證樹藝師孫崇欽則示範改良樹穴的方法。

植栽看似簡單，實作可不輕鬆，林智堅在專家示範下，親自學習如何使用日本引進的酸素管，為生長不佳的茄冬樹補充營養。

他說，過去不少樹木種植時未將包覆植栽的美植袋拆除，造成美植袋無法分解，樹根無法伸展，產生浮根現象，新園區將以對環境破壞最小的方式，進行植栽土穰改良。

林智堅指出，新竹公園再生計畫斥資逾5億元經費改造，百年建設的價值源於豐富的樹木資源，市府秉持「視樹猶親」理念，盼藉由樹木改善規劃及研討會等相關活動，作為未來市區內綠化種植養護工作的重要依據，並建立完整的樹木維護管理機制。

(中時)