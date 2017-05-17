南市安平工業區倉庫廠房大火 2工人脫困

台南市安平工業區一家堆放堆高機零件的倉庫廠房，今天下午1點多突然竄出大火與濃煙，消防局調派大批人車前往搶救時，一度傳出有2名工人受困，所幸20分鐘後發現他們早已自行脫困，大家才鬆了一口氣，起火原因正由消防局鑑識中。

(中時)