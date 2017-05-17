香港國際美食奪金 玄大食神出爐
新竹市玄奘大學餐旅管理系學生羅全佑、姚霜、劉凱楹，上大學前只會煮泡麵，對烹飪一竅不通，入學後踏入美食世界，在料理界找出學習興趣，本月8日參加香港國際美食大賽，一舉拿下2金4銅佳績，創下校史紀錄，被譽為台灣餐飲界新一代「食神」。
香港國際美食大賽被列為B級賽事，競爭程度激烈，3名參賽者這次為了備賽，提前1、2個月準備，每天幾乎都在廚房中度過，還自費買食材「補習」，從前置備料、烹飪、火侯、擺盤，每項都不敢馬虎，果然在大賽中取得1金1銅佳績。
來自馬來西亞的姚霜，高中念的是與餐飲毫無相關的資訊科，期間因緣際會到烘焙坊打工，開啟對烹飪的興趣，年輕女孩不敢碰的油煙味沾滿全身也不在意，3年前遠赴台灣學餐飲，朝神廚的夢想邁進。
劉凱楹是香港女兒，因為愛吃而投入餐飲系，這次回故鄉參賽看似有「主場優勢」，反而讓她有輸不得的壓力，為此，早在賽前就積極準備，3、4公斤的石斑魚被她切成多份練習，仔細調整口感，力求色香味俱全。
(中時)
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