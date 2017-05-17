左心耳封堵術 助心房顫動患者房中風
台中市60歲、有多年高血壓及糖尿病史的林姓男子，因同時有心房顫動病史且曾經急性腦梗塞，再度中風機會相當高，卻因他曾併發腦出血，無法服用抗凝血藥物預防，去年初接受「左心耳封堵術」，終於可以不必服藥即降低中風危險。
中國附醫心臟科醫師羅秉漢表示，林男10年前曾因心肌梗塞接受心導管手術，之後就出現陣發性房顫，3年前又因急性腦梗塞接受溶血栓藥物注射，中風症狀雖減輕，但也併發腦出血情況，因此不建議服用抗凝血藥，無奈林男前年底又輕微中風，經進行「房顫血栓風險評估」高達5分，再度中風機率相當高。
羅秉漢說，去年1月間，林男接受「左心耳封堵術」治療，就是以封堵器將其左心耳的開口封閉，因高達9成的血栓都是在左心耳生成，將其封閉後可減少血栓形成，大幅降低再度中風的風險，此手術去年11月通過健保給付新技術，目前院內已完成9起成功案例。
羅秉漢強調，心房顫動患者中風機率為常人的5倍，若患者因身體因素不適合服用抗凝血藥物、或是服藥後療效不佳者，最建議進行「左心耳封堵術」；但本身已形成血栓，或是左心耳構造特殊者，則不適合施行手術。
(中時)
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