女子背包搜出吸食器 毒品還塞口袋GG了
28歲李姓女子日前搭友人車外出洗衣，卻因車子違停被警盯上、盤檢，但李女被查出是毒品人口，她原以為身上沒有違禁品，主動答應警搜檢，卻查獲雞型吸食器、安毒；李女懊悔憶起，前晚幫友慶生、喝醉返家，忘了自己口袋還塞了包安毒，李還央求勿告知家人，警勸告沒戒毒決心，恐怕難以深得家人信任。
新興分局中正所警組15日晚執行取締酒駕勤務，巡邏經忠孝一路211號前，發現1輛黑色自小客違停、擋住後方車輛通行，警趨前盤查時，李女從洗衣店衝出且表明，因搬家緣故才請駕駛許男幫忙載運；警清查李女身分，驚見她是毒品素行人口，她當下認為沒藏違禁品，同意警搜查其背包。
沒想到，背包內有組用衛生紙包裹住的雞型吸食器，雖李女不斷辯解，稱吸食器是友人的，因外觀可愛才納為己有，還想搬家後放置新家擺設；但警認為這些推諉之詞，恐在躲避查緝，喝令她將身上衣物口袋的東西交出。
李女頓時間慌了手腳，摸到口袋內的東西卻遲不敢交出，經警曉以大義，她自知難逃法網，乖乖交出小包安非他命。李女說，警盤查搜到吸食器時，她順勢摸著自己口袋，驚覺有東西，心想慘了，前晚喝醉忘了口袋塞了包安毒，原想找機會丟棄，不過警緊迫盯人，難以隨意丟。全案依毒品罪送辦。
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(中時)
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