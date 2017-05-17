嗜收集女大生「初夜權」 蕭永達點出最變態狼師

蕭永達爆吳姓補教名師嗜收集女大生初夜權，讓補習班淪為「性愛樂園」。(圖/取自蕭永達臉書)

女作家林奕含遭補教名師誘姦案，造成全台震驚，高雄市議員蕭永達日前點名補教界龍頭級補習班的4大名師中，有3位是天王級狼師，其中被點名的吳翰陞哽咽反駁，於9日赴地檢署提告毀謗。對此，蕭永達今（17）日於臉書表示，為遏止誘姦現象，不再裝聾作啞，並加碼爆料吳翰陞嗜好收集大一女學生的「初夜權」。

蕭永達在臉書表示，為遏止誘姦現象、減少房思琪出現，自己絕不裝聾作啞，要公布補習班郎師惡行，並點名英文名師吳翰陞是狼師中「性行為最變態者」，指他在大學唸淡江西語系期間，便嗜好收集大一女學生的初夜權，玩弄女性感情，讓不少女生暗夜哭泣，並說「自87年起翰陞英文成為同心主要招牌，補習班也淪為名師的性愛樂園」。

為證明所言不假，蕭永達在文末寫道，「我是高雄市議員蕭永達 ，以上言論我要負三項責任 ：刑事、民事及 社會責任，若有不實，願意辭去議員職位，並退出政壇」。

對於蕭永達續追狼師決心，有網友留言「了不起」、「讚喔」，但不少網友則認為，沒有確實證據的爆料，實在不妥，留言「是不是把小說當證據？」、「法律講求證據，在舉證不易的情形下，你等同飛蛾撲火」、「賭真大」、「整天只會作秀」。

(中時電子報)