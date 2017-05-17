圓創業夢 鄭盛耀打造乾燥花販賣機
豔麗顏色且永不凋零，乾燥花成為不少人送禮首選，26歲鄭盛耀嗅到商機，從國外引進特殊販賣機台，將一束束手作花束，擺放在大小不一的透明櫥櫃裡，在車來人往的熱鬧商圈，立刻吸引目光，一個月來成績亮眼，甚至比預期營業額高出許多。
每束花的搶眼配色，加上細膩層次搭配，很難想像創作者是一名男性，鄭盛耀說，大學時期攻讀資訊工程，但始終無法成為興趣，畢業後曾投入服務業，今年決定回鄉，實踐自己的創業夢。
曾經在韓國看過乾燥花販賣機，覺得非常新奇，回台後發現沒有類似商品，於是從國外引進機台，更惡補手作技巧，上月選在太平洋百貨附近的商店街開始營業，一擺出來立即吸引民眾打卡分享，業績也穩定上升。
鄭盛耀表示，乾燥花比鮮花保存期限長，且顏色多樣、好搭配，對於販賣機而言則降低保濕及凋謝帶來的成本，當初就將客群鎖定學生族群，因此定價希望每個人都消費得起，幸運的是，首月營業額比預期好上許多，幾乎每2天就要來補貨一次。
特地出借騎樓提供販賣機擺放的服飾店業者小芳表示，自己也曾經年輕過，知道創業困難之處，用較低價格租給他，同時支持對方的夢想；大學生阿寶說，夜晚販賣機搭配ＬＥＤ燈，讓乾燥花更顯耀眼，若哪天晚間突然想送禮，一定會來投一束。
(中時)
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