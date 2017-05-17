年輕環保志士要清除太平洋垃圾島

垃圾造成的海洋汙染非常嚴重。(圖/海洋基金會)

有大量的塑膠垃圾流入海洋裡，結果這些飄浮的塑膠垃圾因潮流的關係，群聚成巨大的塑膠垃圾島，嚴重的危害生態。立志清除世界海洋垃圾的海洋基金會表示，他們將在未來12個月內，開始清理太平洋上的垃圾島。

荷蘭22歲年輕人柏葉．史萊特決定以清理海洋垃圾做為他的事業。(圖/海洋基金會)

美聯社報導，海洋基金會(Ocean Cleanup foundation)是現年22歲的荷蘭青年發明家柏葉．史萊特(Boyan Slat)成立的，他設計了一種極長的浮動攔截篩(long-distance floating boom)，可以收集漂浮在海上的塑膠垃圾，同時卻能使海洋生物輕易地從下方通過。該計劃最初是利用固定海床上的鑽油平台來錨定攔截篩，但該組織在星期四表示，現在將使用構通更簡單的水下錨點，使收集垃圾的效率更高。

史萊特以巨大的攔截篩來收集海洋垃圾。(圖/海洋基金會)

史萊特宣布，第一個捕撈垃圾的測試將在年底前從美國西海岸開始，主要目標是位在加州和夏威夷之間的「太平洋巨大垃圾島」(Great Pacific Garbage Patch)2018，這個垃圾島是被加州環流所集中的垃圾漂流物。史萊特說：「因為測試順利，我們將計畫提前2年，畢竟清除海洋垃圾刻不容緩。為了不破壞海洋，所以我的攔截篩不使用塑膠，而是讓塑膠漂過來並集中。」

因為太平洋的洋流，北太平洋出現幾個巨大的垃圾島。(圖/NOAA)

在浮動攔截篩將塑膠垃圾集中後，再用機械臂把這些垃圾撈出，並運送回陸地進行分類回收等後續處理。該組織並發現，如果攔截篩是自由的隨海浪漂移，而不是固定在海床上，收集垃圾的效果更好一些。

史萊特16歲時，在希臘玩過水肺潛水後，發現海裡的塑膠袋比魚還要多而大感震驚，開始致力於清理海洋。在他讀荷蘭大學期間，成立海洋環保基金會，著手設計清理海洋垃圾的方法，並且在TED-X演講中倡談他的計畫，逐漸得到美國慈善企業家的贊助。上個月他的基金會已經籌得2170萬美元的捐款，為清理海上垃圾打下了基礎。他的主要支持者當中，最有名的是線上付款機制PayPal的聯合創始人彼得．泰爾(Peter Thiel)。

只是垃圾種類很多，不可能一種方法就清除所有的垃圾。美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)海洋計劃主任南希．華萊士（Nancy Wallace）說，史萊特的設計只能清理漂浮在海上的部分，但是沉在海底的垃圾就沒有辦法清理了。不過她非常讚揚史萊特的海洋清理計劃，畢竟當有人著手清理時，才有可能得到廣大群眾的逐步響應。

(中時電子報)