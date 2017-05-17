106年國中教育會考 520登場

高市》教育局與高雄中學貼心提醒考生，106年國中教育會考應注意事項。（李義攝）

106年國中教育會考520登場，為因應去年考發生停電情形，全國試務會特訂定〈因故停電影響試場照明應變措施〉，若因故停電導致試場照明設備無法使用時，無論復電與否均採「影響該科多少考試時間，延長多少考試時間」為應變原則，但延長時間最多以該節考試結束後20分鐘為限。

高雄市教育局提醒考生，今年國中教育會考英語科採1科2階段方式進行，先考英語（閱讀）再考英語（聽力），英語（閱讀）考完休息30分鐘，休息時間考生必須離開試場。

各考場學校將於5月19日下午3時至5時公布試場分配表和考場平面圖，考生可於上述時間至應試考場查看環境，但不得進入試場。

5月20、21日會考，每節測驗正式開始後20分鐘，遲到者不得入場，而且每節測驗正式開始後30分鐘內，不得提早離場。英語聽力測驗試題開始播放後，考生即不得入場亦不得提前離場。如果考生違反上述規定，該科測驗將不予計列等級或不予計級分。

違反試場規則的考生，依簡章中所列之規定，包括《第一類：嚴重舞弊行為》即取消該生參加該次考試資格；《第二類：一般舞弊或嚴重違規行為》即該生該科不予計列等級或不予計級分；《第三類：一般違規行為》國、英、數、社、自部分依情節輕重分別計該生該科違規2點或1點，寫作測驗部分均扣該生該科一級分。

歷年考生最常見的違規仍以攜帶3C裝置、書本入場等居冠，教育局提醒，若不慎攜入試場，於考試開始前，須放置於試場前後方，電子產品須先關機或拔掉電池。若隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，國文、英語（無論閱讀或聽力）、數學、社會或自然5科記該科違規2點；寫作測驗扣該科一級分。

今年高雄考區國中教育會考報名考生人數計2萬7068人，其中集體報名2萬6907人、個別報名161人、身心障礙考生945人，申請特殊服務需求考生126人，共設置21所考場，計714間試場。會考成績通知單將於6月9日送出並同步開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會高雄高中於當日寄發。

(中時)