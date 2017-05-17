酒後代駕價格不親民？柯P：不鼓勵開車

台北市長柯文哲創立台灣酒駕防制社會關懷協會，今他出席書籍《酒杯裡的謀殺》記者會時，被問到北市「酒後代駕」價格是否太高？他表示，知道要喝酒就不要開車出門，改搭大眾運輸工具，酒後代駕是最後的處理方式。

以台北市為例，交通局制定的酒後代駕價格，10公里內收1000元，每超過2公里加收100元，但被認為「不親民」，許多民眾並不使用。對此，柯文哲表示，如果知道要喝酒，就直接搭公共運輸，甚至計程車也比較便宜，代駕是最後的處理方式。

另外，先前北市府研議要讓酒駕者到殯儀館洗大體，柯文哲說，是有在進行，但是都在外圍、不會直接去處理屍體。他也說，防酒駕還是要從上游的教育開始進行，等到喝醉酒撞死人，再來呼天搶地、後悔，都沒有用了。

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(中時)