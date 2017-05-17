力拚前瞻年改 綠擬加開3次臨時會

立法院本會期法定會期將屆，民進黨團擬加開三次臨時會，分別處理《前瞻基礎建設特別條例》草案及年金改革修法、前瞻基礎建設特別預算報告及審查以及特別預算的三讀等；至於切確時間、內容、納入法案，綠委明將赴行政院進行便當會研議後，再行定案。

民進黨團書記長李俊俋今天說，因延會需要在野黨同意，原則上是朝向三次臨時會規畫，但因推估法案審議時程，相關細節尚待明天便當會後確定。

李俊俋說，目前公務員、教師等年金改革修法已完成初審，另外還有政務人員、公保、勞保以及軍人年金改革尚待處理，但公保、勞保屬於「保險」類別，並沒有這麼趕，目前將先處理條文共識相對多的政務人員年改，盼本周五可順利交付委員會審查，趕在5月31日在委員會初審。

(中時)