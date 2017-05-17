市政總質詢 賴清德、盧崑福互批對方是編劇、演員

國民黨台南市議員盧崑福今天市政總質詢時，與台南市長賴清德一來一往「鬥嘴鼓」。盧崑福批賴「反質詢、以問答問、轉移話題」，欺負議員，「可惜沒去當演員，否則絕對得獎」；賴清德則指盧針對房屋稅的質詢絕非事實，還反諷指盧「可以去當編劇」。

盧崑福指出，6年來觀察賴市長在議會答詢有三寶：「反質詢、以問答問、轉移話題」；尤其面對反對黨嚴厲質詢時，甚至反指怒罵，細數全國民進黨執政過的地方首長也未曾有如此之舉，「可惜沒去當演員，否則絕對得獎」。

盧崑福還說，6年多前賴清德以「看見未來」為選舉口號獲得61.9萬張選票，如今眼見慢則明年卸任、快則年底就會轉換跑道，但是當年許下讓台南朝向適於作夢、幹活、戀愛、結婚悠然過日子的好地方，相較於如今PM2.5全台最「毒」與「毒」霸全台的房屋稅追溯15年，台南真的看見未來了嗎？

賴清德回應表示，台南PM2.5平均並非全國最差，很多也都是外地飄來的；至於房屋稅並非回溯，而且也依屋齡給予減免。

緊接著，盧崑福又質疑，賴市長當年「看見未來」的政見，在安平區提出「府城新門戶帶動觀光產業國際化」，要將安平港歷史風景區打造為一座親水文化生態博物館，並透過郵輪碼頭開發，連結中、日、韓海上旅遊路線，帶動海上觀光；以及要讓漁光島成為國際級的觀光遊憩基地，如今到底在哪？「看見未來」應該倒過來念「來未見看」才對！

賴清德強調，他在安平的建設至少有3項：第一是水域發展觀光，包括確立安平港朝北遊憩、南自貿的推動方向，並設置遊憩碼頭，運河觀光也正著手展開；盧崑福聞言打斷賴說，安平的水域是前市長許添財留下來的，「安平你做了什麼？」

賴清德馬上反將一軍指出，「我的困難在哪裡？盧議員，每次我去安平、南區，你都沒有出現，沒有一次來，所以不了解市府的工作進度。」賴還建議等會期結束後，「我來導覽，這樣比較實在。」

隨後，盧崑福又批評台南市的房屋稅政策，並質疑2014年沒有調漲房屋稅，主要是因為當時台南市有100多棟房子正在興建，擔心加稅影響財團；賴清德反駁，「那不是事實，你可以去當編劇了」。

(中時)