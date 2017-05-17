女子燒炭自殺身亡　險害隔鄰房客陪葬

李姓女子在房內燒炭自殺身亡。(翻攝照片)

李姓女子在房內燒炭自殺身亡，煙霧疑似飄散到隔壁房間，造成蘇姓房客一氧化碳中毒。(翻攝照片)

台南佳里1名35歲的李姓女子，因與男友吵架後想不開，昨日深夜在套房內燒炭自殺，煙霧疑似從廁所內的通風口流竄到隔壁蘇姓房客的房間，造成他一氧化碳中毒。今天中午被蘇男女友發現，立刻報警並連絡房東，才發現李女已明顯死亡，蘇男先送往佳里奇美，再轉送永康奇美觀察，暫無生命危險。

警方調查，李姓女子與陳姓男友昨晚因故爭執，陳男跑到高雄找朋友喝酒解悶，李女返回兩人在佳里的租屋處後，將大門及廁所門以膠帶封死，再燒炭自殺，但不知何故，李女卻將廁所門打開，倒臥在內氣絕身亡。

煙霧疑似隨著排風口及排水管飄散，隔壁房的蘇姓房客首當其衝，吸入一氧化碳，陷入昏睡，今天一早他的女友連絡不到他，趕到住處發現他癱睡在床上，趕緊報警並連絡房東，房東也立刻聯絡李女的陳姓男友。

警消到場破門時，李女已明顯死亡，消防隊員將意識模糊的蘇男送往佳里奇美醫院急救，再轉往永康奇美評估是否要使用高壓氧治療，現場也留有遺書，詳細案情有待釐清。

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