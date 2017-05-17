洗劫後丟空屋自生自滅 竹北8惡煞落網
新竹縣陳姓男子為首的天道盟同心會竹北分會，涉嫌聚眾滋事，去年因與砂石車業者結怨，竟攔車海扁，甚至搜刮被害人財物，或丟進空屋內不管死活，新竹市刑大17日逮捕陳等8名嫌犯到案，依組織犯罪、強盜、妨害自由、恐嚇取財、槍砲、毒品、傷害等罪嫌究辦。
警方調查，綽號杰哥的陳嫌仗著人多勢眾，持刀棍等器械在地方為非作歹，去年7月底，竟持槍攔下砂石車，嗆同心會名義持棍棒毆打他人，成員中只要有人抱屈，便由陳持槍枝、刀械等率眾毆打被害人，甚至洗劫財物。
其中有被害人遭洗劫後，還被陳嫌等人綑綁於廢棄空屋施虐，之後任其自生自滅，作風囂張狠毒，警方獲報後組成專案小組，並報請竹檢檢察官邱志平指揮，經跟監、蒐證多時，今天上午將陳嫌等人逮捕，起出改造模型槍2把、刀子、棍棒、槍枝零件、K他命328公克、一粒眠236公克等。
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(中時)
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